Weilburger Schülerholen erste Preise

Jugend Musiziert Sechs Auszeichnungen

Weilburg Mehr als 200 Kinder und Jugendliche beteiligten sich am 55. Landeswettbewerb „Jugend musiziert“ in der Landesmusikakademie Hessen in Schlitz. Sechs Schüler aus Weilburg und Umgebung wurden mit Preisen ausgezeichnet.

