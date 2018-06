Diebe

Weißer Roller ist verschwunden

Merenberg In der Nacht zum Mittwoch hatten es Diebe in der Mittelgasse in Merenberg auf einen weißen Motorroller abgesehen. Die Yamaha stand geparkt auf einem dortigen Grundstück, als die Täter zuschlugen und den Roller klauten.

