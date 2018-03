Kirche

Weltgebetstag vorbereiten

Gemeinde Das Land Surinam kennenlernen

Weilmünster-Wolfenhausen Am Donnerstag, 22. Februar, findet von 15 bis 17 Uhr im Gemeindehaus in Wolfenhausen ein Nachmittag zur Vorbereitung des Weltgebetstags der Frauen statt. Die Besucher lernen die Gottesdienstordnung aus dem Land Surinam in Südamerika mithilfe von Fotos und Liedern kennen. Es gibt auch Kaffee und Kuchen für die Teilnehmer.

