Aktion

Weltladentag besuchen

Weilburg Zum Weltladentag am Samstag, 12. Mai, von 11 bis 17 Uhr auf dem Pankgrafenplatz lädt das Team des Weltladens Weilburg ein. An diesem Tag starten alle Weltläden in Deutschland eine Unterschriftenaktion an die Mitglieder des Deutschen Bundestages.

