Telefonaktion

Wenn das Herz schwächelt

Gesundheit Direkter Draht zum Mediziner

Limburg-Weilburg Am „Direkten Draht zum Mediziner“ ist am Mittwoch, 19. September, der Kardiologe Dr. Dieter Leußler in der Redaktion zu erreichen.

