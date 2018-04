Turnier

Wer bosselt am besten?

Freizeit Turnier des Vereins für Sport und Gesundheit

Weilburg Am Samstag, 14. April, beginnt um 9.30 Uhr das siebte Bosselturnier des Vereins für Sport und Gesundheit. Die Veranstaltung findet in der Sporthalle der Heinrich-von-Gagern-Schule in Weilburg statt.

