Verkehr

Wer hat den Audi gerammt?

Löhnberg Während sich am Dienstagmorgen die Besitzerin eines Autos zum Einkaufen in einem im „Grünen Weg“ gelegenen Supermarkt befand, wurde ihr Audi A 4 Avant zwischen 10.30 und 11.15 Uhr von einem unbekannten Wagen am vorderen rechten Kotflügels beschädigt.

