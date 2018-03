Polizei

Wer hat den Rollator geklaut?

Beselich-Obertiefenbach Eine 87-jährige Frau ist am Sonntag bei einer Faschingsveranstaltung in Obertiefenbach Opfer dreister Diebe geworden: Sie half ab 15 Uhr an der Garderobe und stelle aus Platzgründen ihren Rollator in der Behindertentoilette ab. Als sie am Abend die Gehhilfe wieder holen wollte, war diese spurlos verschwunden. Der Schaden beträgt rund 190 Euro. Ein Strafverfahren wegen Diebstahls wurde eingeleitet.

