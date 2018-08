Kultur

Weilmünster Am Sonntag, 12. August, steigt auf dem Kirberg in Weilmünster ein Theatersonntag mit einem Kindertheater am Nachmittag und einer Hamlet-Aufführung am Abend.

