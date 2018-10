Vhs

Wertschätzende Kommunikation

Limburg-Weilburg Die Kreisvolkshochschule Limburg-Weilburg bietet das Seminar „Wertschätzende Kommunikation – ein konstruktives Miteinander“ an. Dieses beginnt am Mittwoch, 17. Oktober, um 18.30 Uhr und dauert insgesamt vier Wochen. Die Teilnehmer erarbeiten, wie es gelingt, Konflikte rechtzeitig zu erkennen und erfolgreich zu lösen. Das Seminar richtet sich an Erzieher, Lehrer, Eltern, Paare, Berater, Sozialarbeiter, Personalentwickler und jeden, der sich persönlich oder beruflich weiterentwickeln möchte.

Copyright © mittelhessen.de 2018