Natur

Westerwaldverein wandert am Sonntag

Natur Durch die Holzbachschlucht

Weilburg Am Sonntag, 17. Juni, wandert der Westerwaldverein Weilburg durch die Holzbachschlucht. Treffpunkt ist um 9 Uhr am Bahnhof in Weilburg.

