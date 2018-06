Rente

Wie bin ich abgesichert?“

Limburg Das Thema „Frauen und Rente: Wie bin ich abgesichert?“ steht im Mittelpunkt einer gemeinsamen dreistündigen Informationsveranstaltung der Limburger Arbeitsagentur und des Jobcenters Limburg-Weilburg. Diese findet am Freitag, 15. Juni, um neun Uhr, im Berufsinformationszentrum (BiZ), Ste-Foy-Str. 23, in Limburg statt. Der Vortrag richtet sich an Frauen, die erwerbstätig sind oder werden wollen.

