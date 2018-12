Wie geht es weiter mit dem Pfarrensemble?

Kirche

Kirche Erst Messe, dann Versammlung in Villmar

Villmar Der Pfarrgemeinderat „St. Peter und Paul“ Villmar lädt alle Interessierten für Samstag, 8. Dezember, um 19.30 Uhr zu einer Pfarrversammlung in den Pfarrsaal ein. Für die Kirchengemeinde stehen in den nächsten Wochen wichtige Zukunftsentscheidungen an. Nachdem der Weg für den Verkauf von Pfarrhaus und Pfarrgarten an die Zivilgemeinde freigemacht wurde, geht es um die Sanierung und den Ausbau des Schwesternhauses. Hierzu wird das Nutzungskonzept vorgestellt.

