Umzug

Wochenmarkt zieht um

Handel Auf den König-Konrad-Platz am Landtor

Weilburg Am Mittwoch, 30. Mai, zieht der Weilburger Wochenmarkt vom Marktplatz auf den König-Konrad-Platz am Landtor. Damit wird der Weg frei für den Aufbau zum Jugendkirchentag der Evangelischen Kirche, der von Donnerstag bis Sonntag, 31. Mai bis 3. Juni, in Weilburg stattfindet.

