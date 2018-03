Vitos

Wohnstätte besichtigen

Löhnberg „Vitos Teilhabe“ feiert am Freitag, 16. Februar, die Einweihung des Neubaus der Wohnstätte Löhnberg, Güldenstadt 5, in Löhnberg. Von 14 bis 18 Uhr stehen die Mitarbeiter bei einem Tag der offenen Tür bereit, um interessierten Bürgern, künftigen Nachbarn und anderen Gästen das Haus zu zeigen. 24 Menschen mit Beeinträchtigungen finden in den vier großzügigen Wohngemeinschaften und zwei Appartements ein neues Zuhause.

