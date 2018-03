Diakonie

Workshop für junge Mütter

Limburg-Weilburg Das Diakonische Werk bietet ab Dienstag, 8. Mai, einen Mami-Workshop an. Es gibt vier Termine: dienstags von 10 bis 11.30 Uhr. Die Kosten betragen zehn Euro für alle vier Termine. Inhaltliche Schwerpunkte sind Babymassage, Tragetuchtechniken, Babybeikost und fit mit Baby. Ziel des Workshops ist ein barrierefreies Miteinander, in dem sich junge Mütter wohlfühlen und integriert werden sowie Wünsche und Bedürfnisse, die in ihrer aktuellen Lebenslage im Mittelpunkt stehen.

