Fitness

Yoga am Wochenende

Freizeit Veranstaltung am Probbacher Waldsee

Beselich Der Verein Reha-Sport Beselich veranstaltet in Zusammenarbeit mit der „BiFit“-Yogascheune von Freitag bis Sonntag, 20. bis 22. April, unter dem Motto „Yoga und Ayurveda am See“ ein Yogawochenende. Dieses ist für alle geeignet, egal ob Einsteiger oder fortgeschrittene Yogaübende. Am Probbacher Waldsee erwarten die Teilnehmer neben Yogaeinheiten in freier Natur auch meditative Spaziergänge, ayurvedische Vorträge und eine vegetarisch-ayurvedische Küche an einem ganz besonderen Ort.

