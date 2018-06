Kurse

Yoga im Rosengarten

Sport Zwei Kurse für Frauen starten am 11. Juli

Hadamar Der Verein Rosengarten Hadamar bietet in den Sommerferien zwei Yogakurse für Frauen an. Ab Mittwoch, 11. Juli, beginnen die Yogakurse auf der großen Rasenfläche vor dem japanischen Garten. Es gibt jeweils sieben Kurstage. Diese finden von 9 bis 10.30 Uhr und von 19 bis 20.30 Uhr statt. Mitzubringen sind bequeme Kleidung, eine Yogamatte und eine Decke. Die Teilnahme kostet 70 Euro pro Kurs plus sieben Euro Spende für den Verein.

