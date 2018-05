Freizeit

Zeiten für Schwimmer

Weilmünster-Wolfenhausen Die Freibäder in Weilmünster und Wolfenhausen öffnen am Samstag, 26. Mai. Die Öffnungszeiten in Weilmünster sind von 9 bis 19.30 Uhr. Letzter Einlass ist um 18.30 Uhr. Bei schlechtem Wetter ist montags geschlossen.

