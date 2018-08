Polizei

Zeitungsbote wird geschlagen

Brechen-Oberbrechen In der Nacht zum Mittwoch ist ein 60-jähriger Zeitungsausträger von einem Mann in Oberbrechen geschlagen worden. Der Fahrer eines schwarzen Mercedes mit Stuttgarter Kennzeichen soll den Austräger gegen 3.15 Uhr in der Hochstraße in ein Gespräch verwickelt haben. Während der Unterhaltung sei der Mann ausgestiegen und habe dem Austräger ins Gesicht geschlagen. Ein anderer Mann aus dem Daimler habe den Zeitungswagen in eine Ecke geworfen.

