Polizei

Zigarettendiebe schlagen zu

Dornburg-Frickhofen In der Nacht zum Mittwoch haben Einbrecher einen Einkaufsmarkt in der Limburger Straße in Frickhofen geknackt und dort eine noch unbekannte Menge an Zigaretten gestohlen. Ein aufmerksamer Zeuge bemerkte gegen 5 Uhr eine beschädigte Glasschiebetür im Eingangsbereich des Marktes und informierte die Polizei. Der entstandene Schaden wird auf etwa 4000 Euro geschätzt.

