Zigarren gestohlen

Polizei Einbruch in Einkaufsmarkt in Villmar

Limburg In der Nacht zum Mittwoch brachen unbekannte Täter in einen Einkaufsmarkt im Brotweg in Villmar ein und erbeuteten eine bislang unbekannte Anzahl Zigaretten. Die Einbrecher öffneten gegen 3.20 Uhr gewaltsam die Eingangstüren des Marktes und ließen anschließend die im Kassenbereich des Marktes gelagerten Zigarettenpackungen mitgehen.

