Zwei Lastwagen berühren sich

Hadamar Am Freitagmorgen ist auf der L 3022 bei Hadamar der Außenspiegel eines Müllwagens bei einer Unfallflucht beschädigt worden. Der Fahrer des Müllwagens kam von Steinbach und befuhr die Straße Richtung Waldbrunn, als ihm in einer Kurve, unmittelbar am Waldrand, ein Sattelzug entgegenkam. Als die Fahrzeuge dann auf einer Höhe waren, touchierten sich die Außenspiegel der beiden Lastwagen.

