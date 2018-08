Polizei

Zweirad zur Seite gedrängt

Hünfelden Nach einem Verkehrsunfall auf der B 417 sucht die Polizei den Fahrer einer silberfarbenen C-Klasse-Limousine von Mercedes, die an der Beifahrertür beschädigt sein müsste. Was war geschehen? Zwei Leichtkrafträder waren auf der B 417 am Samstagabend gegen 20.15 Uhr zwischen Nauheim und Neesbach in Richtung Limburg unterwegs. An einer Steigung überholte der Mercedes nach Angaben der Polizei die beiden Leichtkrafträder und scherte sehr dicht davor ein. Deshalb zeigte die Fahrerin eines Leichtkraftrads dem Autofahrer den „Vogel“.

