„Alle waren hier voll integriert“

Im Rahmen einer Feierstunde wurde die Infotafel am vergangenen Sonntag offiziell übergeben.

Der Vorsitzende des „Fördervereins Heimatmuseum“, David Heitmeyer, hätte es in seiner Begrüßung nicht treffender formulieren können: „Geschichte lässt sich nicht einsperren, sondern umgibt uns – und dazu gehören auch die Menschen und wiederum deren Geschichten.“ So reifte die Idee für das Projekt der Infotafel zum Andenken an die Bürger jüdischen Glaubens in Weyer.

Gertrud Brendgen vom Vorstand des Fördervereins freute sich, neben den sehr zahlreich erschienenen Gästen auch die Vorsitzende der Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit Limburg, Christa Pullmann, begrüßen zu dürfen, mit deren Unterstützung die Tafel angefertigt und nun ihrer Bestimmung übergeben werden konnte.

„Sie waren Landwirte, Händler, Metzger, Krämer und Weber und versorgten so die Bergwerksleute“

„Bereits 1747 werden die ersten jüdischen Familien hier erwähnt. Sie waren Landwirte, Händler, Metzger, Krämer und Weber und versorgten so die Bergwerksleute, die hier lebten“, so Pullmann, die bereits für Steven Spielberg Interviews mit Überlebenden des Holocaust für seinen Film „Schindlers Liste“ geführt hat.

Anschaulich erzählte sie die eine und andere Geschichte und zeigte den interessierten Gästen eine sogenannte „Mappa“, ein mit Segenssprüchen besticktes Band aus Stoff, das die wichtigsten Stationen im Leben eines heranwachsenden Juden enthält und dann später in der Synagoge aufbewahrt wird.

„Bis 1933 war kein Antisemitismus in Weyer zu spüren“, ergänzt Brendgen, „alle waren hier im Ort voll integriert“. Und dann waren es die Namen der elf deportierten und ermordeten jüdischen Weyerer Bürger, vorgelesen durch die Mitglieder des Fördervereins, die innehalten und an eines der dunkelsten Kapitel unserer deutschen Geschichte erinnern ließen.

Der evangelische Gemeindepfarrer Ulrich Finger mahnte in seinem Redebeitrag, rückblickend Geschichte zu verstehen. Nach dem Ende der Feierstunde, die von Soeren Thies mit Klezmer-Musik umrahmt wurde, erfolgte die Enthüllung der Infotafel durch Bürgermeister Arnold Richard Lenz (SPD) zusammen mit Christa Pullmann am Eingang des jüdischen Friedhofes, zu dem man gemeinsam gegangen war.

Auch Lenz fand in seiner Ansprache mahnende Worte gegen das Vergessen und betonte, man möge aufmerksam sein für die negativen Tendenzen in unserem Land. Anschließend erfolgte ein Besuch des Friedhofes, dem „Haus der Ewigkeit“, zu dem alle Männer aus Achtung der jüdischen Bräuche eine Kopfbedeckung trugen. Blumen sucht man hier vergebens, denn das Niederlegen oder Bepflanzen der Gräber entspricht nicht dem jüdischen Brauch. Stattdessen legt man zum Gedenken einen Stein an das Grab, ein Brauch, der noch aus der Zeit der Wüstenwanderungen stammt.

Der Jüdische Friedhof in Weyer ist der größte im Marktflecken Villmar mit 58 noch erhaltenen Grabsteinen. Die letzte überlieferte Beisetzung erfolgte im Jahre 1938.

Wie auf den meisten jüdischen Friedhöfen unserer Gegend fanden in den zurückliegenden sechzig Jahren keine Beisetzungen mehr statt, da die Juden ihrer Heimat entrissen, entweder geflohen oder deportiert und ermordet wurden.

An all jene, aber besonders an die Menschen jüdischen Glaubens aus Weyer soll nun die Infotafel erinnern und den Vorübergehenden innehalten lassen und ihner gedenken – ein Mahnmal „gegen das Vergessen“.