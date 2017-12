Von Kathrin Jansen

„Bettlern mit Respekt begegnen“

Spenden Harry Fenzl von der Caritas Limburg über den Umgang mit Wohnungslosen

Limburg Wer in der Adventszeit durch die Fußgängerzonen geht, trifft fast an jeder Ecke auf sie: Obdachlose, die nach etwas Kleingeld fragen. Doch wie gehe ich mit dieser Bitte um? Allein mit Respekt, meint Harry Fenzl. Er arbeitet seit 25 Jahren mit Obdachlosen in Limburg.

