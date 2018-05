Von Talisa Jeuck

„Das Sterben ist auch noch Leben“

Gesellschaft Experten der Hospizarbeit und Palliativmedizin sprechen über das Lebensende in Würde

Limburg Medizinischer Fortschritt, Gesellschaftliche Überalterung, zunehmende Professionalisierung der Sterbebegleitung – „Tod und Sterben sind in der Mitte unserer Gesellschaft angekommen“, so sagt es Agnes Knott, Vize-Chefin der Hospizdienste in Limburg.

