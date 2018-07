„Das hier ist ja echt der Wahnsinn“

„Im Winter warm, im Sommer kühl“, fasst Uwe Mathes bergmännisch präzise zusammen, was Menschen fühlen, wenn sie einen solchen Stollen betreten. Der Vorsitzende des Höhlenvereins Kubach führt die Leser durch das Stollenmundloch in eine feuchte dunkle Welt.

Vor mittlerweile fast 100 Jahren wurde der Abbau von Phosphorit in diesem Stollen für immer eingestellt

Gut, dass alle Teilnehmer der Exkursion Taschenlampen dabei haben. Mit diesem „Geleucht“ und Schutzhelmen auf dem Kopf können sie gemeinsam mit Mathes und Personalvertreter Rainer Raischl nun das Stolleninnere erkunden. Einige der Gerätschaften liegen dort, als hätte sie niemand mehr bewegt, seit vor fast 100 Jahren der Phosphorit-Abbau im Kubach-Kalk-Stollen für immer eingestellt wurde.

An den Stollenwänden und in Verbreiterungen schimmert das Gestein in verschiedenen Farben. „Das ist Eisenerz und das Phosphorit“, erklärt Uwe Mathes und leuchtet einen roten und einen dunklen Streifen auf dem Kalkgestein an.

Einige Meter weiter stehen alte Grubenloren, in denen sich Wasser gesammelt hat – glasklar und erfrischend kühl. „Das könnt ihr ruhig trinken, wenn ihr Durst habt“, sagt Mathes. Die ersten Mutigen probieren’s aus und vermelden: „Schmeckt gut!“ – beste Trinkwasserqualität eben. Derweil erläutert Bergbaufachmann Mathes, wie in der Zeit des Ersten Weltkriegs hier Phosphorit gefördert wurde und welche harte Arbeitsbedingungen die Bergleute in solchen Stollen und Gruben ertragen mussten. Im weiteren Verlauf des Stollens können sich die Besucher dann auch kleine Stalaktiten und andere interessante Kalkstrukturen anschauen, die wegen der hohen Luftfeuchtigkeit von über 90 Prozent im Kubach-Kalk-Stollen dort besonders schnell wachsen.

Und im Bereich einer Verbreiterung entdeckt dann ein Teilnehmer noch eine andere Besonderheit. „Das sieht aus wie eine Muschel“, sagt er, und der Fund wird umlagert. Uwe Mathes kommt mit seiner Lampe hinzu und bestätigt dann, dass es sich bei diesen Formen im Gestein um Fossilien handelt.

„Ich hab mir ja schon einiges unter Tage angeschaut, aber das hier ist ja echt der Wahnsinn!“, sagt einer der Besucher und ist mit seiner Begeisterung nicht alleine. Sehr schön sei es gewesen, hört man immer wieder nach der Rückkehr von dem etwa einen Kilometer vom Gelände des Höhlenvereins entfernten Stollenmundloch des Kubach-Kalk-Stollens. Bei kühlen Getränken und einem Imbiss tauschten sich die Teilnehmer über das Erlebte aus.

Auf dem Gelände des Höhlenvereins hatte die Exkursion auch begonnen. Dort gab Uwe Mathes zuerst einige Informationen zum Geopark, zum etwa 290 Mitglieder zählenden Höhlenverein und natürlich auch zur Kubacher Kristallhöhle, die immer einen Besuch lohne.