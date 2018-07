„Das ist der Sommer des Jahrhunderts!“

In der Hand ein leckeres Eis, während man durch die Straßen schlendert, gibt es bei diesen hohen Temperaturen derzeit etwas Besseres? Doch Vielen ist nicht bewusst, wie viel Arbeit hinter einer Kugel Eis steckt.

Der Arbeitstag in den Eisdielen beginnt früh am Morgen. Ab 6 Uhr läuft in Weilmünster bei „Arcobaleno“ und in Weilburg bei „Großstück“ die Produktion der Eissorten. In Runkel bei „Mancuso“ startet sie sogar schon zwischen 3 und 4 Uhr morgens. 10 bis 15 Minuten dauert die Herstellung einer einzigen Sorte, sagt Bernd Großstück aus Weilburg.

Doch was ist die beliebteste Eissorte? Für Bernd Großstück und Dianna Pischedda aus Runkel ist die Antwort auf diese Frage eindeutig: Vanille, da diese in vielen Eisbechern oder Spaghetti-Eis enthalten ist.

Carmelo Margherone aus dem Eiscafé „Arcobaleno“ in Weilmünster führt gleich mehrere Sorten auf: „Vanille, Schoko oder Stracciatella, ohne die könnte man gar kein Eis verkaufen“, erklärt der Besitzer. Alle zwei bis drei Tage stellt er neue Eissorten her, damit er seinen Kunden möglichst viel Abwechslung bieten kann. Aktuell ist seine neuste Sorte Tuttifrutti.

Gibt es auch Eissorten, die vor allem Kinder am besten schmecken?

Bei „Großstück“ in Weilburg bestellen die Kinder am häufigsten ihr „Schlumpfeis“ – natürlich auch wegen der tollen blauen Farbe. In der Eisdiele in Weilmünster sind die Kleinen besonders begeistert von dem Regenbogeneis. Erwachsene dagegen, nehmen gerne das Joghurt-Himbeer-Eis. Das Regenbogeneis bezieht sich auch auf den Name des Weilmünsterer Eiscafés: „Arcobaleno“. Die Sorte hat der Besitzer selbst erfunden.

Im Eiscafé „Mancuso“ in der Borngasse Runkel heißt es: „Kinder lieben unser Schoko und Zitroneneis. Erwachsene greifen eher auf Malaga zurück.“

Aber beim Eis gibt es auch viele Vorlieben, die sich von Saison zu Saison ändern. Bernd Großstück erzählt: „Je nach Saison sind die Trends unterschiedlich. Im Moment ist Basilikum angesagt, oder auch Lavendel und Ingwer werden derzeit gerne zur Eisherstellung genutzt. Gerade bei solchen Temperaturen wird das Exotische sehr häufig bestellt – wie Mango oder Limette. Wird es wieder kühler, greift man dann eher auf die gewöhnlichen Sorten zurück.“

Ähnlich sieht das auch Dianna Pischedda: Die Trends wechseln von Saison zu Saison. Deshalb kann es manchmal schwieriger sein, die Kunden immer zufrieden zu stellen. Jetzt, bei warmen Temperaturen, läuft beispielsweise Mojito sehr gut.

Die Eistrends wechseln von Zeit zu Zeit: Im „Arcobaleno“ geht es momentan in Richtung Zimt und Brownies

Im „Arcobaleno“ gehen die außergewöhnlichen Sorten gerade in eine andere Richtung: Zimt, saure Sahne, Baileys, und Brownies. „Diese wechseln aber von Zeit zu Zeit, was aber natürlich wetterabhängig ist“, berichtet der Besitzer.

Im Hochsommer läuft das Geschäft besser als im kühlen Frühjahr. Unter der Woche, gegen Mittag zwischen 14 Uhr und 18 Uhr kommen die meisten Kunden in die Eisdielen in Weilburg, Weilmünster und Runkel. Bei hohen Temperaturen haben sie noch bis zum Schluss volles Haus. Der Besucherstrom fängt etwa Ende April, Anfang Mai an und zieht sich bis September. „Mai ist der beste Monat. Es gibt viele Feiertage, und man hat noch Lust, bei den ersten warmen Temperaturen Eis zu essen“, sagt Dianna Pischedda.

Carmelo Margherone aus Weilmünster vermutet: „Ab August haben sich die meisten Leute durch ihren Urlaub am Eis satt gegessen.“

Bernd Großstück erzählt, der Hauptbesuchertag der Eisdiele sei Sonntag. An diesem Tag haben die meisten Leute frei, und man gönnt sich mit Familie oder Freunden gerne ein leckeres Eis. Bernd Großstück aus Weilburg erklärt, warum Samstag sein Hauptarbeitstag ist: „Am Samstag müssen die von den Kunden am häufigsten gekauften Eissorten in doppelten Mengen für den Sonntag vorbereitet werden.“

Mit einem Blick auf das aktuelle Jahr erzählt Carmelo Margherone: „Seit ich denken kann, hatten wir noch nie so eine gute Saison, die so lange anhält. Das ist der Sommer des Jahrhunderts!“

Auch die Besitzerin des Eiscafés in Runkel ist sich sicher, dass dies eine super Saison ist.