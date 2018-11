Von Mika Beuster

„Die Magie entsteht in den Köpfen des Publikums“

Illusionist und Zauberer Thorsten Havener erklärt im Interview, wie er Gedanken liest

Limburg/München Auf magische Weise die Gedanken anderer Menschen lesen: Thorsten Havener macht dies beruflich. Der Illusionist und Zauberer erklärt dem TAGEBLATT im Interview am Wochenende, was auf sein Publikum in Limburg am 5. Dezember zukommt.

