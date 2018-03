„Die Situation ist herausfordernd“

Für das Verwaltungsgebäude des Bischöflichen Ordinariats in Limburg wird eine bautechnische Untersuchung in Auftrag gegeben. (Foto: Bistum Limburg)

Limburg Das Bistum muss tief in die Tasche greifen: Am Verwaltungsgebäude Roßmarkt 12 und am Katharina-Kasper-Haus in der Graupfortstraße haben Fachleute einen Sanierungsbedarf in Millionenhöhe festgestellt.