„Eine Leistungssteigerung muss her“

Rolf Ringleb, 63, evangelischer Pfarrer in Kubach und Hirschhausen: „Ich tippe auf ein 3:1. Wenn wir weiterkommen wollen, müssen wir gewinnen und nach der behäbigen Spielweise gegen Mexiko muss eine Leistungssteigerung her. Ich hoffe, dass unsere Mannschaft ein anderes Gesicht zeigt und das bessere Händchen beweist. Ich denke, da wir in den letzten Jahren immer über das Viertelfinale hinausgekommen sind, dass wir ins Halbfinale kommen. Ob dann der Titel drin ist, ist noch mal eine andere Frage. Wenn es nicht klappt, ist es aber auch in Ordnung, denn vier Sterne sind auch schon stark.“

„Die deutsche Nationalmannschaft kann noch ins Finale der Weltmeisterschaft kommen“

Dieter Braun, 78, katholischer Pfarrer in Winkels: „Die deutsche Mannschaft muss sich jetzt zusammenreißen. Ich hoffe, der Mannschaftsgeist ist jetzt geweckt und es gibt wieder einen Spielmacher, der die Bälle fordert und auch was mit dem Ball machen kann. Deswegen tippe ich auf ein 2:1 für Deutschland. Da ich denke, dass wir es gegen Südkorea auch packen werden, glaube ich an das Achtelfinale.“

Ulrich Finger, 58, evangelischer Pfarrer in Weyer und Münster: „Ich tippe auf ein salomonisches 2:2, auch wenn ich noch nicht weiß, wie das deutsche Team Tore schießen soll. Die Deutschen wollen ihre Chance aufs Achtelfinale wahren und die Schweden ihre gute Form aus dem letzten Spiel bestätigen. Was dann passiert, weiß ich nicht.“

Walter Henkes, 57, katholischer Pfarrer in Mengerskirchen: „Ich tippe auf ein 2:1 für Deutschland. Die deutsche Mannschaft steigert sich langsam in den meisten Turnieren und der Wille, weiterzukommen, ist wichtig, deswegen glaube ich, dass es gegen Schweden besser läuft. Insgesamt denke ich, dass die deutsche Nationalmannschaft ins Finale kommen kann, wenn sie in den Turniermodus reinfindet.“