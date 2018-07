„Elysium“-Betreiber stehen vor Gericht

Es war ein großer Schlag gegen die Kinderporno-Szene, als im vergangenen Sommer die Plattform „Elysium“ abgeschaltet wurde. Sie war bis dahin einer der größten Markt- und Tauschplätze für Videos und Filme vom Missbrauch Minderjähriger. Sie war die erste große Plattform, die von Deutschland aus vom Netz genommen wurde. Und einer der mutmaßlichen Köpfe hinter dem Netzwerk stammt aus Mittelhessen. Am Donnerstag, 2. August, startet das Verfahren gegen den 40-Jährigen und drei Mitangeklagte aus ganz Deutschland. Verhandelt werden soll bis in den November.

Mehrere Prozesse hat es in Österreich und Deutschland im Zusammenhang mit „Elysium“ schon gegeben. Bislang ging es meist um den Missbrauch von Kindern, das Festhalten der Taten in Film und Bild und die anschließende Weiterverbreitung der Dokumente. Anders in dem Limburger Verfahren: Die Frankfurter Generalstaatsanwaltschaft wirft dreien der vier Männer Verbreitung, Erwerb und Besitz kinderpornografischer Schriften vor, nur dem Vierten tatsächlich auch sexuelle Handlungen an Minderjährigen.

Bad Camberger soll die Plattform von Computern seiner Firma aus betrieben haben

Hauptangeklagter ist ein 40-jähriger Camberger, der mit einem 58-Jährigen aus dem Landkreis Tübingen im Dezember 2016 die nur über das Darknet zugängliche Plattform „Elysium“ federführend aufgebaut und der kinderpornografischen Szene zur Verfügung gestellt haben soll. Die Ermittler machen ihn für den Betrieb des Servers verantwortlich, er soll ausschließlichen Zugriff gehabt haben. Für den Betrieb des Servers soll der Mann Computer und Internetanschluss in seinem Unternehmen zur Verfügung gestellt und somit die technischen Voraussetzungen für den Betrieb der Plattform geschaffen haben.

Der Camberger soll zudem einen gesondert Verfolgten mehrfach dazu angestiftet haben, Aufnahmen eines Kindes in sexuell aufreizenden Posen herzustellen und ihm zu übersenden. Schließlich soll er als Moderator eines Teils der von ihm verantworteten Plattform aufgetreten sein. Auch Wartung und Betrieb der Plattform sollen teilweise bei ihm gelegen haben, während die Anklage dem 58-jährigen Tübinger vorwirft, maßgeblich für die Programmierung des Kinderporno-Forums verantwortlich gewesen zu sein. Auch ihm wird vorgeworfen, als Moderator aufgetreten zu sein. Schon am Betrieb der vor „Elysium“ existierenden und von zwei US-Amerikanern verantworteten Kinderporno-Plattform „The Giftbox Exchange“ soll er beteiligt gewesen sein. Die Amerikaner sind in den USA bereits zu lebenslangen Haftstrafen verurteilt worden.

Die beiden weiteren Angeklagten im Alter von 47 und 62 Jahren aus dem Main-Tauber-Kreis in Baden-Württemberg und aus Landsberg in Bayern sollen als Moderatoren und Chat-Administratoren bei „Elysium“ gewirkt haben. Dem Älteren wird von der Staatsanwaltschaft zudem vorgeworfen, mit einem Österreicher dessen zwei Kinder im Alter von vier und sechs Jahren mehrfach sexuell missbraucht und dabei gefilmt zu haben.

Nach Angaben der Ermittler – federführend die Gießener Zentralstelle zur Bekämpfung von Internetkriminalität (ZIT) – haben sich auf der Plattform bis zur Abschaltung vor einem Jahr mehr als 111 000 Nutzer angemeldet. Zum „Erfolg“ der Plattform mag beigetragen haben, dass – anders als in der Szene üblich – als Einlassvoraussetzung nicht das Bereitstellen eigenen kinderpornografischen Materials gefordert wurde.

Dennoch verfassten die Mitglieder laut der Ermittler insgesamt 1866 Beiträge und tauschten sich in Chatbereichen in deutscher, englischer, französischer, spanischer und italienischer Sprache aus. Unter den Bild- und Videodateien waren nach Angaben der Beamten Aufnahmen schwersten sexuellen Missbrauchs von Kindern, auch von Kleinstkindern bis vier Jahren, für die gar ein eigener Bereich eingerichtet gewesen sein soll.

Die vier Angeklagten sitzen derzeit in verschiedenen hessischen Justizvollzugsanstalten in Untersuchungshaft und treffen beim Prozessauftakt erstmals aufeinander. Ihnen drohen bis zu zehn Jahren Haft – dem mutmaßlichen Vergewaltiger möglicherweise mit Sicherungsverwahrung.

Der Prozess beginnt am Donnerstag, 2. August, um 9 Uhr am Limburger Landgericht.

Hintergrund

„Elysium“ soll ausschließlich über das sogenannte Darknet zugänglich gewesen sein. Anders als beim „normalen“ Internet ist der Zugang gewöhnlich nur nach Einladung durch ein Mitglied möglich, das Netzwerk ist dezentral organisiert und anonym. Die Sicherheit der Personen innerhalb des Netzwerkes wird so erhöht.

Das Darknet ist keineswegs illegal. Zwar wird es von Kriminellen für Kommunikation und Handel genutzt, aber etwa auch von Dissidenten und Regimegegnern in Diktaturen. Viele soziale Netzwerke, einige internationale Zeitungen und Menschenrechtsorganisationen betreiben eigene „Dependancen“ im Darknet. (red/mgl)