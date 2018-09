Von Sabine Gorenflo

„Es bleiben keine Wünsche offen“

Landratswahl FDP-Kandidat Klaus Valeske besucht das Vitos-Klinikum Weil-Lahn

WEILMÜNSTER Während seiner Wahlkampftour hat FDP-Landratskandidat Dr. Klaus Valeske das Vitos-Klinikum Weil-Lahn in Weilmünster besucht. Er zeigte sich beeindruckt, was in der Klinik geleistet wird.

