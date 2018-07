Von Agathe Markiewicz

„Gerechter Ausgleich für alle“

U3-Betreuung In Weinbach sollen die Kosten in beiden Kitas gleich sein

Weinbach Über die Betreuung der Krippenkinder haben die Weinbacher Parlamentarier in de jüngsten Sitzung diskutiert. Sie haben sich einstimmig darauf geeinigt, in den Einrichtungen in Weinbach und Gräveneck, die gleichen Beträge zu verlangen.

