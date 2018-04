„Häufig kommen Messer zum Einsatz“

Die Kriminalität im Landkreis Limburg-Weilburg nimmt ab. Diese und viele weitere Informationen präsentierte Kriminaldirektor Frank Göbel auf Einladung von „Pro Polizei“ am Mittwoch im „Kubacher Hof“.

Die polizeiliche Kriminalstatistik wird einmal im Jahr erstellt und enthält alle im ehemaligen Oberlahnkreis/Landkreis Limburg-Weilburg bekannt gewordene Straftaten, einschließlich der strafbaren Versuche.

„Die Kriminalitätsbelastung im Jahr 2017 hat erfreulicherweise eine positive Entwicklung für die Bürger genommen“, sagte Göbel. Eine hohe Aufklärungsquote spreche auch für eine effektive und qualifizierte Arbeit der Polizei.

Die Polizeidirektion Limburg-Weilburg gliedert sich in die Polizeistation Limburg mit den Dienstgruppen A, B, C, D und E und einer dezentralen Ermittlungsgruppe. Dazu gehört der Polizeiposten am Limburger Bahnhof, der Polizeiposten Bad Camberg, ein Schutzmann vor Ort in Hadamar und freiwilliger Polizeidienst in Limburg, Hadamar und Elz.

Des Weiteren gehört die Polizeistation Weilburg mit den Dienstgruppen A bis E und einer dezentraler Ermittlungsgruppe dazu und die Regionale Kriminalinspektion mit fünf Unterstationen.

„Der Betreuungsbereich der Polizeidirektion umfasst 112 Ortsteile mit 172 120 Einwohnern und einem Einzugsgebiet von 738,5 Quadratkilometer“, erläuterte der 52-Jährige. Unter den Betreuungsbereich der Polizeistation Weilburg fallen die Städte Weilburg, Runkel und die Gemeinden Beselich, Löhnberg, Mengerskirchen, Merenberg, Villmar, Weilmünster und Weinbach. In der Weilburger Station arbeiten laut Statistik 37,80 Beamte und 2,5 Angestellte, in Limburg 71,77 Beamte und 1,75 Angestellte.

Die Kriminalitätsrate lag 2016 bei 8167 Straftaten, davon wurden 63,4 Prozent aufgeklärt, 2017 lag sie bei 7917 Taten, von denen 64 Prozent aufgeklärt wurden. Die Deliktstruktur der Gesamtkriminalität 2017 setzt sich zu 11,4 Prozent aus schwerem Diebstahl zusammen, einfacher Diebstahl 19,3 Prozent, Körperverletzung 9,5 Prozent, Raub 0,5 Prozent, Sexualdelikte 1,4 Prozent, Betrug 22,2 Prozent, Sachbeschädigung 8,6 Prozent, Rauschgiftdelikte 6,1 Prozent, Umweltdelikte 0,6 Prozent und sonstige Straftagen 19,9 Prozent.

Die Körperverletzungen lagen 2016 bei 800, davon 269 schwere und ein Jahr später bei 753, davon 242 schwere. „Die Brutalität hat dabei zugenommen; häufig kommen Messer zum Einsatz“, erläuterte Göbel.

Der Kriminaldirektor glaubt, dass sich in Zukunft die Kriminalität verstärkt ins Internet verlagert wird. Diese würde von vielen Menschen nicht zur Anzeige gebracht, weil sich die Leute schämen würden. Positiv zu bewerten sei, dass die Zahl der Wohnungseinbrüche rückläufig sei, wobei klassischen Einbruchsdelikte schwierig aufzuklären seien.

2017 passierten im Landkreis 3449 Unfälle – das ist ein Plus von 27 Prozent gegenüber 2016

Die Kriminalfälle in Weilburg lagen 2017 bei 658, das bedeute einen Rückgang zum Vorjahr um 104. Im vergangenen Jahr wurden 3674 Tatverdächtige im Landkreis ermittelt, davon 2913 männliche und 761 weibliche. Davon waren 56 Mehrfach-/Intensivtäter und 1185 Menschen mit nichtdeutscher Nationalität. Es gab 479 Fälle durch die Gruppe der Zuwanderer (2016: 601 Fälle), in 96 Fällen war der Tatort die Asylbewerberunterkunft.

Unfälle passierten 2017 im Landkreis 3449, das ist ein Plus von 27 zum Vorjahr, 541 Unfälle mit Personenschaden, ein Minus von 72 zum Vorjahr und sieben Unfalltote, einer weniger als 2016.

Göbel informierte auch über das Netzwerk Prävention im Landkreis. Dazu gehören Arbeitsgruppen, die sich mit Gewalt in der Familie beschäftigen, mit Erziehung im Kindergarten und in der Schule, um Jugend, Suchtprävention, Opferbetreuung und öffentliche sowie private Sicherheit.