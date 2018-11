Von Agathe Markiewicz

„Ich bin angekommen“

Kommunalpolitik Mario Koschel ist in das Weilmünsterer Rathaus eingezogen

Weilmünster Mario Koschel ist angekommen in Weilmünster. Seinen ersten Tag als Bürgermeister des Markfleckens hat er am Donnerstag hinter sich gebracht. Wie es ihm geht und was er in seiner Amtszeit plant, hat er dem TAGEBLATT verraten.

Copyright © mittelhessen.de 2018