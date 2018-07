„Ich will unbedingt schwimmen lernen“

Pauline steht auf der Terrasse des Holzhauses in Wolfenhausen und schaut ihrem Papa zu. Der ist unten im Garten und baut einen Hühnerstall. Direkt neben das Hasenhaus. Dort wohnen die beiden Langohren Tom und Jerry.

„Wir bekommen ein paar Hühner“, erzählt Pauline Schmitt begeistert. „Aber einen Gockel wollen wir nicht, der wäre uns zu laut.“ Und die Achtjährige fügt mit einem verschmitzten Lächeln hinzu: „Deshalb glaube ich nicht, dass es glückliche Hühner werden.“

Pauline ist momentan leukämiefrei, erzählen ihre Eltern Kerstin Naruhn-Schmitt und Florian Schmitt: „Im vergangenen Dezember, vor Weihnachten, haben die Ärzte gesagt, dass Pauline leukämiefrei ist. Damals ist ein Test zum ersten Mal negativ ausgefallen, was für uns natürlich positiv bedeutet.“ Das letzte negative Ergebnis sei am 9. April dieses Jahres festgestellt worden. „Die Zeit dazwischen war für uns voller Ungewissheit“, sagen die Schmitts. „Aber seit April nehmen wir das Ergebnis als gegeben hin.“

„Sie hat sich immer wieder gesagt: Bis zum nächsten Jahr bin ich wieder gesund“

Allerdings sei dem Paar bewusst, dass es insgesamt sieben Jahre abwarten muss, um ganz sicher zu sein. In dieser Zeit könnte die Krankheit wiederkommen. „Sollte das passieren, gebe es keine Möglichkeit mehr, so eine lange Chemotherapie zu machen, sagen die Ärzte“, erzählt Kerstin Naruhn-Schmitt. „Das sei nur noch Gift.“ In diesem Fall wäre eine Transplantation die letzte Chance. „Das ist hart“, sagt Paulines Mutter. „Aber mein Glaube an meine Tochter hilft mir: Die Krankheit kommt nicht mehr wieder. Und Pauline hat genug Mist erlebt. Das reicht jetzt.“

Auch Pauline habe nie den Mut verloren und immer alles geschafft. „Sie hat sich immer wieder gesagt: Bis zum nächsten Jahr bin ich wieder gesund“, erzählen die Eltern. „Pauline hat nie den Kopf in den Sand gesteckt.“ Sie sei schon immer positives Kind gewesen.

In Bezug auf die Krankheit unterscheide ihre Tochter dennoch genau. „Sie sagt nicht, dass sie keinen Krebs mehr hat“, berichtet ihr Vater. „Sie sagt, dass sie leukämiefrei ist.“

14 Monate Intensivtherapie liegen hinter der Achtjährigen und ihren Angehörigen. Wenn die Behandlung nicht stationär war, sind die Schmitts sechsmal in der Woche nach Gießen gefahren. „Pauline hat alles hingenommen“, sagt ihre Mama. „Und wenn sie in der Klinik bleiben musste, hat sie auch das hingenommen und trotzdem noch das Positive aus der Situation gezogen. Sie hat dann gesagt, dass sie so die Thrombosetabletten spart, die im Krankenhaus per Infusion verabreicht werden.“

Jetzt, wo langsam Ruhe einkehre, merke die ganze Familie, dass die Akkus leer seien und das eigene Befinden nachlasse. „Während der Therapie durften wir keine Schwächen zulassen, wir haben funktioniert, aber jetzt sind wir total erschöpft und freuen uns auf Ende August“, berichtet Florian Schmitt. „Dann geht es für die ganze Familie für vier Wochen in eine Einrichtung, die auf Onkologie und auf Familienkuren spezialisiert ist.“ Auch eine Schule sei vor Ort, die ihre Tochter dann besuchen werde.

Nach diesen intensiven 14 Monaten habe auch der vierjährige Bruder Moritz eine Auszeit nötig. „Mortiz hat alles – zumindest nach außen hin – gut verkraftet“, erzählt seine Mutter. „Seit einem viertel Jahr merkt man aber, dass auch er die Kur nötig hat.“ Er habe es gemerkt, dass sich in letzter Zeit alles nur um eine Person gedreht habe. „Wir haben uns zwar bemüht, aber einer bleibt immer auf der Strecke.“

Heute war Pauline seit knapp zwei Jahren das erste Mal im Schwimmbad. „Das hat mir riesigen Spaß gemacht“, erzählt das Mädchen fröhlich. „In den Ferien will ich unbedingt schwimmen lernen.“ Ihre Mutter fügt lachend an: „Pauline ist scharf auf das Drei-Meter-Brett. Aber der Doktor sagt, dass wir damit noch ein bisschen warten müssen.“

Die Achtjährige wartet. Und sie nimmt auch hin, dass sie immer noch jeden Tag zwölf Tabletten nehmen muss. Am Wochenende sind es 15. „Ich nenne sie Chemos“, erklärt Pauline. „Mit Wasser, und wenn ich sie alle nacheinander schlucke, geht es.“ Diese Dauertherapie sei nötig, damit der Körper keine Möglichkeit habe, neue Krebszellen zu bilden. Bis zum April 2019 muss Pauline diese Medikation noch über sich ergehen lassen. Dann werden es zwei Jahre seit der Diagnose sein.

Eine lange Zeit für ein kleines, lebendiges Kind. Eine lange Zeit, in der Pauline viele Dinge nicht tun durfte, die für Kinder in ihrem Alter selbstverständlich sind: Inliner- und Fahrradfahren zum Beispiel. Die Gefahr sei zu groß gewesen, dass sie stürzen und innere Blutungen davon tragen könnte.

Die Ärzte haben aber noch weitere Empfehlungen ausgesprochen: Pauline sollte keinerlei Kontakt zu Tieren – den Hasen und dem Pferd der Familie eingeschlossen – haben. Sie sollte nie mehr als zwei Menschen, sei es bei einem Treffen oder einer Feier, auf einmal begegnen. Somit war das Anraten der Ärzte auch, keine Besuche der Klasse zu gestatten. „Schule und Kindergarten sind Hochburgen von Viren und Krankheiten“, erklärt Kerstin Naruhn-Schmitt. „Sie waren für Pauline eigentlich tabu.“

Aber die Eltern sind das Risiko eingegangen und haben Pauline nicht alles verboten. Sie durfte ihre Klasse besuchen, und auch die Klassenkameraden durften zu ihrer Schulfreundin kommen. Zudem durfte Pauline das Familienpferd sehen. „Daraus hat unsere Tochter viel Kraft geschöpft“, sind sich ihre Eltern sicher. „Deshalb haben wir das auf unsere Kappe genommen.“

Unterricht hatte Pauline zu Hause. Das habe ihr gefallen. „Meine Lehrerin, die Tina, ist so witzig“, erzählt die Achtjährige. „Das hat richtig Spaß gemacht mit ihr.“ Aber jetzt freue sie sich auf die Schule und auf ihre Mitschüler. Im August wird es so weit sein. Pauline steigt in die dritte Klasse ein. „Ich freue mich darauf, endlich wieder in der Schule zu sein.“ Auch ihre Eltern sind froh darüber, dass ihre Tochter wieder etwas anderes zu sehen bekommt.

Der Glaube helfe ihnen zwar, einiges durchzustehen, aber halte sie nicht aufrecht. „Wir fragen uns immer: warum Pauline? Warum überhaupt Kinder?“

Sie erinnern sich an den vergangenen November. „Das war so rührend, als die Massen ins Bürgerhaus gestürmt sind“, erzählen die Schmitts. „Aber es war natürlich auch anstrengend.“ Bei der Spendenaktion hieß es noch, dass eine Transplantation die einzige Chance für Pauline sei. „Wir danken jedem, der sich hat registrieren lassen“, sagen Paulines Eltern. „Auch denjenigen, die Geld gespendet haben. Ohne sie alle wäre nichts möglich gewesen.“ Und die Schmitts sind sich sicher, dass die Spender vielen Menschen Hoffnung auf ein zweites Leben gegeben haben.

Florian Schmitt: „Im Ernten sind wir groß. Aber die Oma baut an“

Im Schatten unter den Kirschbäumen steht neben der Rutsche eine Schaukel, auf der mal Pauline und mal Moritz schaukeln. Dann zeigt das Mädchen vier Sonnenblumen, die sie mit ihrer Oma gesät hat. Die Blumen wachsen an lange Holzstöcke gebunden im Beet. Eine blüht sogar schon und sieht aus wie gemalt. „Meine Bohnen sehen auch aus wie gemalt“, meldet sich Moritz zu Wort. Die Hülsenfrüchte hat er ebenfalls mit der Oma gepflanzt und ist stolz wie Bolle. Dann zeigt der Vierjährige die Tomaten im kleinen Gewächshaus. Leider sind sie noch grün, man kann sie nicht probieren.

Dagegen kann man sich schon die roten Johannisbeeren schmecken lassen. Pauline pflückt ein paar und lässt einige im Mund verschwinden. Den Rest teilt sie schwesterlich. „Im Ernten sind wir groß“, verrät Florian Schmitt lachend. „Aber die Oma baut an.“

Dann wird es Zeit für das Abendessen. „Es gibt Tomate-Mozzarella-Salat“, verrät Pauline. „Den habe ich schon ewig nicht mehr essen dürfen.“ Sie verschwindet mit ihrer Mama in die Küche. Moritz bleibt noch ein bisschen beim Papa, der die Zeit nutzt und sich wieder am Hühnerstall zu schaffen macht.