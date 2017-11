„Ich wollte sie nicht gehen lassen“

8. August 2017 in einer Drogeriemarktfiliale in Dornburg-Frickhofen: Die 29-jährige Angestellte Laura Mohr bricht ohnmächtig an ihrem Arbeitsplatz zusammen. Das war auch früher schon mal passiert, hin und wieder. Herzrhythmus-Störungen wurden vermutet, daher war ihr vor vier Monaten bereits ein Überwachungsgerät implantiert worden.

„Ihr müsst mir dann einfach einen leichten Klaps auf die Wangen geben, dann werde ich wieder wach“, hatte Laura ihre Kollegen zur Sicherheit schon einmal vorgewarnt.

Mit exakt dieser Situation wird Conny Türk konfrontiert, als sie zufällig an besagtem 8. August im Drogeriemarkt einkauft: „Einer hielt Laura die Hand, ein Anderer hatte ihre Beine hochgelegt und ein Dritter tätschelte ihre Wangen.“ Wer denkt auch schon bei einem so jungen Menschen an Herzkreislauf-Stillstand.

Doch die Situation ist im wahren Sinne des Wortes todernst. Die Einzige, die das erkennt, ist Conny Türk, Krankenschwester aus dem Limburger St. Vincenz-Krankenhaus.

„Die Menschen haben den Ernst der Lage, die Situation Herz-Kreislauf-Stillstand, einfach nicht erkannt“, so die 54-Jährige, die am St. Vincenz sowohl auf der Intermediate Care Station als auch auf der Intensivstation arbeitet.

„Dabei war Laura schon in einer totalen Schockstarre: die Augen weit aufgerissen, die Pupillen nach oben gerichtet, die Haut war dunkelblau und sie fing auch bereits an zu krampfen.“

Die erfahrene Krankenschwester beginnt unverzüglich mit der Reanimation: Herzdruckmassage und Mund-zu-Mund-Beatmung abwechselnd – solange, bis der Rettungsdienst kommt. „Ich wollte sie einfach nicht gehen lassen“, sagt die Pflegekraft, die eine gleichaltrige Tochter hat.

Der Rettungsdienst trifft ein und setzt noch vor Ort modernste Technik für Herzdruckmassagen ein. Laura wird auf schnellstem Weg in das St. Vincenz-Krankenhaus gefahren, mehrere Stunden im dortigen Schockraum behandelt und liegt zwei Wochen auf der Inneren Intensivstation.

Conny Türk kann den Krankheitsverlauf der Patientin hautnah beobachten. „Die ersten Tage waren dramatisch“, erinnert sie sich. „Die schlimmste Zeit waren die ersten zwei Tage, in denen Laura noch bewusstlos war.“ Als sie wieder wach wird, fragt Laura als Erstes: „Was ist denn eigentlich passiert?“ Alle sind extrem erleichtert, allen voran natürlich Conny Türk.

Heute hat sich Laura Mohrs Alltag weitestgehend normalisiert. Nach drei Wochen in der kardiologischen Rehaklinik Wiesbaden kann sie nun bald schon wieder arbeiten gehen.

„Ich habe keine Angst, dass so etwas wieder passiert. Ich lebe so wie vorher – bis auf das Rauchen. Ich jogge, bin mit Freunden und Familie zusammen und ganz einfach froh dass ich das machen kann, was andere auch machen“, sagt Laura Mohr erleichtert.

Und zu ihrem 30. Geburtstag gehört ihre Lebensretterin natürlich unbedingt dazu: Conny Türk hat mit dieser Geschichte so etwas wie eine dritte Tochter bekommen. „Zwischen uns wird immer etwas ganz Besonderes sein“, schreibt Laura ihr in einer Dankkarte aus der Reha.

Der Krankenschwester aus Nentershausen ist nach dieser Erfahrung aber noch etwas anderes wichtig: Indem sie diese Geschichte erzählt, will sie vor allem Menschen dafür sensibilisieren, sich mit dem Thema Reanimation intensiver zu befassen: „Es ist doch traurig, dass die meisten Menschen das nur dann lernen, wenn sie es für den Führerschein brauchen.“

Ein Besucher des Drogeriemarktes in Frickhofen hat für sich persönlich auch seine Lehren aus dem Vorfall gezogen: „Ich weiß jetzt, was ich als nächstes mache: einen Erste-Hilfe-Kursus.“

Der Kampf gegen den plötzlichen Herztod ist ein Wettlauf mit der Zeit: Bereits nach drei bis fünf Minuten treten die ersten irreparablen Hirnschäden auf. Ein extrem kurzes Zeitfenster, um ohne größere Spätfolgen überleben zu können.

Der Kampf gegen den plötzlichen Herztod ist ein Wettlauf mit der Zeit

Weil Notarzt und Rettungsdienste so schnell gar nicht vor Ort sein können, ist es wichtig, dass Menschen im direkten Umfeld aktiv werden.

„Existenziell entscheidend und vor allem wesentlich für die spätere Lebensqualität ist die Erste Hilfe noch vor dem Eintreffen der professionellen Hilfskräfte“, sagt auch Dr. Peter Sahmer, einer der Leitenden Notärzte des Landkreises Limburg-Weilburg. „Man kann eigentlich nur eines falsch machen: Nämlich nichts zu machen.“

Denn in der frühen Phase einer Herzattacke oder eines Herz-Kreislauf-Zusammenbruchs lässt sich mit Herzdruckmassage und Beatmung noch viel retten – selbst Kinder ab zwölf Jahren können ein Herz wieder zum Schlagen bringen.

Grundregel ist: Dies muss so schnell wie möglich geschehen.

Einen Notarzt zu rufen ist natürlich auch unverzichtbar. Aber bis dieser eintrifft, verstreicht wertvolle Zeit, in der Gehirnzellen unwiederbringlich absterben.

Im Landkreis Limburg-Weilburg erleiden über 100 Menschen im Jahr einen plötzlichen Herzstillstand. Auch wenn die Patienten überleben, bleiben oft bleibende Hirnschäden aufgrund zu zögerlicher Reanimation. (red)

Erste Hilfe bei Herzstillstand

1. Person ansprechen und schütteln: Wenn keine Reaktion erfolgt, ist sie bewusstlos.

2. Atmung prüfen

3. Notruf absetzen: 112

4. Wenn keine Atmung feststellbar ist: Reanimation nach folgendem Muster bis der Notarzt vor Ort eintrifft:

Handballen auf die Mitte der Brust legen

feste Thoraxkompressionen, Drucktiefe fünf Zentimeter

100 Kompressionen pro Minute entsprechend dem Song „Staying alive“