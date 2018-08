„Kann nicht Nein sagen“

Die vier Männer aus Hessen, Bayern und Baden-Württemberg sollen zur Führungsriege der Kinderpornografie-Plattform „Elysium“ gehören. Vor Gericht räumen sie die Vorwürfe zwar teilweise ein. Aber angeblich ging es zwei von ihnen nicht um die Fotos und Videos.

Ein 40-Jähriger aus Bad Camberg räumte am Mittwoch vor dem Landgericht Limburg zwar unter anderem ein, die Technik für die Plattforum im sogenannten Darknet bereitgestellt zu haben, so wie es ihm die Staatsanwaltschaft auch vorwirft. Allerdings habe er nur mitgemacht, um Daten über die Szene zu sammeln und diese später der Polizei zu übergeben. So habe er bei der Aufklärung helfen wollen.

Die vom Verteidiger des Familienvaters verlesene Erklärung sorgte für überraschte Gesichter aufseiten der Staatsanwaltschaft. Der Mann gehöre zur Hacker-Szene, verlas der Verteidiger. Sein Technik-Interesse habe ihn in die Kinderporno-Szene geführt. Die Idee sei gewesen, nach Lücken im System zu suchen oder Chats zu stören – und später die gesammelten Daten der Polizei zu übergeben.

Das Gericht unter Vorsitz von Richter Marco Schneider hakte mehrfach nach: Warum zum Beispiel seien Monate verstrichen, ohne dass sich der 40-Jährige an Ermittler gewandt habe? Das habe er nach seinem Urlaub im Sommer 2017 tun wollen, sagte der Angeklagte. Dazu sei es aber wegen seiner Festnahme nicht mehr gekommen.

Pöbeleien oder rechtes Gedankengut wollte man auf der Seite nicht sehen – anders als Vergewaltigungen

Der 47 Jahre alte Angeklagte aus dem Main-Tauber-Kreis in Baden-Württemberg gestand, Kinderpornos besessen und bei „Elysium“ unter dem Spitznamen „Panda“ Chats betreut zu haben. Er habe die Aufgabe gehabt, den „Anstands-Wauwau“ zu spielen und die Online-Gespräche „sauber“ zu halten. Tabus seien etwa Pöbeleien oder rechtsextreme Parolen gewesen, erklärte der Mann. Er habe mitgemacht, weil er „nicht Nein sagen“ könne. Die Inhalte hätten ihm eigentlich nicht gefallen.

Staatsanwältin Julia Bussweiler hatte beim Prozessauftakt vor drei Wochen stundenlang die Anklage verlesen. Die Filme und Bilder auf der Plattform „Elysium“ sollen neben analem, oralem und vaginalem Geschlechtsverkehr mit Kindern vom Säuglings- bis ins Teenageralter unter anderem auch Vergewaltigungen mit Gegenständen wie etwa Schraubenziehern gezeigt haben. Die Plattform war etwa ein halbes Jahr im Darknet, dem verborgenen Teil des Internets, online und hatte mehr als 111 000 Nutzerkonten weltweit. Im Juni 2017 wurde sie von hessischen Ermittlern dann abgeschaltet.

Keine hehren Gründe für sein Handeln fand der 58-jährige Angeklagte aus dem Kreis Tübingen in seiner Aussage. Er räumte am Mittwoch vor dem Landgericht die Vorwürfe gegen ihn ein. „Ich bereue mein Tun“, sagte der Mann, der bei der Plattform einer der technischen Administratoren gewesen sein soll. Das Unrecht sei ihm zur Tatzeit jedoch nicht bewusst gewesen.

Der Prozess wird am Dienstag, 28. August, fortgesetzt. Dann wird die Aussage eines 62-Jährigen aus Landsberg am Lech in Bayern erwartet. Die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt wirft ihm neben administrativen Aufgaben bei „Elysium“ auch vor, Kinder missbraucht und davon Aufnahmen angefertigt haben. (dpa/mgl)