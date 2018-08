Von Sabine Gorenflo

„Lust auf Löhnberg“

Kirche Christian Elias überzeugt mit seiner Predigt und Vorstellung

LÖHNBERG Viel Applaus hat es für Pfarrer Christian Elias bei seinem Probegottesdienst am Sonntag in der Schlosskirche gegeben. Nun müssen die Kirchenvorstandsmitglieder aus Löhnberg, Selters und Drommershausen für die Einstellung stimmen. Das Ergebnis wird am Sonntag bekannt gegeben.

