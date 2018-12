Von Mika Beuster

„Man muss Menschen überzeugen“

AUFTRITT Thorsten Havener liest Gedanken seines Limburger Publikums

LIMBURG Es ist eine musikalische Pointe, die Thorsten Havener setzt: Ausgerechnet der Gedankenleser nimmt die Gitarre in die Hand und stimmt die Akkorde des Volkslieds „Die Gedanken sind frei“ an. Doch vorher zeigt der Illusionist und Zauberer, wie er an diese Gedanken kommt.

