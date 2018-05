Von Kerstin Kaminsky

„Mehr soziale Gerechtigkeit“

FEIERTAG Arbeitnehmer gehen auch in der heimischen Region für ihre Rechte auf die Straße

LIMBURG Traditionelle 1.-Mai-Kundgebung auch in Limburg: Arbeitnehmer sind in der Domstadt am Dienstag für ihre Rechte auf die Straße gegangen. Ein Thema dabei: die Digitalisierung.

