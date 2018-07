„Mir hat es super gefallen“

Zur Abschlussperformance am Ende der Woche waren die Eltern und Geschwister eingeladen.

Angeboten werden die Freizeiten von der Kreismusikschule Oberlahn mit den Partnern Windhofschule, Karl-Schapper-Schule und der Weilburger Tafel. „Mit den Sommer- und Herbstfreizeiten möchten wir einen niedrigschwelligen Zugang zur Musik schaffen und so die Lust wecken, sich in der Musikschule anzumelden“, sagte Martin Krähe, Leiter der Musikschule.

Dieses Projekt wird, ebenso wie die Herbstfreizeit sowie zwei Kurse mit Flüchtlingskindern und -jugendlichen und das bereits aufgeführte Sommermusical, durch das Bundesprogramm „Kultur macht stark“ gefördert. So können alle Teilnehmer einen kostenfreien Zugang zum eigenen aktiven Musizieren finden.

200 Projekte würden mit diesem Bundesprogramm bundesweit gefördert, davon laufen sechs in Weilburg. Betreut wurden die Zehn- bis 14-Jährigen von Heidi Willke und Thomas Letang von der Musikschule sowie von den Betreuerinnen Hannah Willke und Edda König, die zusammen mit den Kindern die Abschlussperformance vorbereiteten.

Gespannt warteten die Eltern und Geschwister in einem Raum der Jugendherberge im oberen Stock darauf, was es mit dem blauen Tuch auf dem Boden auf sich hatte. Als die Musik begann, lüftete sich das Geheimnis – darunter lagen acht Mädchen, sternenförmig angeordnet. Langsam kam Bewegung in das Tuch, zum Rhythmus der Musik standen die Kinder auf, traten aus dem Tuch hervor, um nach ihrem Tanz wieder unter dem Tuch zu verschwinden.

Beim nächsten Auftritt zeigten sieben Kinder an E-Gitarren, Gitarren, Schlagzeug und Keyboard, was sie in wenigen Tagen gelernt hatten. Denn keines der Mädchen oder Jungen hatte zuvor ein Musikinstrument in der Hand. Danach gab es die Lieder „Petruschka“ und „Städtegesang“.

Alle Kinder gemeinsam sangen „Gibt’s ein Happy End?“ In diesem Fall gab es ein Happy End, denn die Jungen und Mädchen haben viel erlebt, neue Freunde gewonnen und interessante Eindrücke mitgenommen, denn sie durften auch eine Woche lang in der Jugendherberge übernachten.

Zwei Jungs verbreiteten mit einem russischen Lied Partystimmung, die anderen Kinder tanzten dazu ausgelassen. Sieben Mädels zeigten eine Tanzformation und gemeinsam stimmten alle Kinder zum Abschlusslied „Ein Hoch auf das, was vor uns liegt“ an . Dominik, zehn Jahre, und der zehnjährige Anton aus Mengerskirchen stimmten das russische Lied an, das alle begeisterte. Beide sprechen russisch, weil ihre Eltern aus Russland stammen, beide sind jedoch in Deutschland geboren. „Mir hat es super gefallen“, erzählte die elfjährige Selena aus Winkels begeistert. Vor allem das Singen habe ihr Spaß gemacht.

Während der Übernachtungen habe es auch mal Streit gegeben, aber man habe sich auch wieder versöhnt. Für sie war es nicht das erste Mal, dass sie bei einer Sommerfreizeit teilgenommen hat.

Fabienne aus Weinbach war zum ersten Mal dabei und ihr habe der Streit überhaupt nicht gefallen. „Schön war der Besuch in der Foxbox und dass wir shoppen gegangen sind“, sagte die Zehnjährige. Sie könne sich gut vorstellen, dass sie Keyboard oder Gitarre lernen möchte, diese Instrumente hat sie bei der Sommerfreizeit ausprobiert und beides habe ihr gut gefallen.