„Müller... nicht Shakespeare!“

Herr Müller, wie gut kennen Sie unsere Stadt?

Michl Müller: Ich komme nun schon zum dritten oder vierten Mal nach Limburg, aber bis zum Dom habe ich es noch nie geschafft – nicht mal, als damals der Skandal hochkochte. Was ich hier aber ganz toll finde und aus keiner anderen Stadt kenne: Bevor ich überhaupt da bin, stehen schon Leute am Hintereingang der Halle und wollen Autogramme. Natürlich komme ich dann auch gern mit ihnen ins Plaudern.

Ist der hessische Humor anders als der von den Franken?

Müller: Länderspezifisch kann man das nicht unterscheiden. Witze sind entweder gut oder schlecht. Doch der Hesse geht mehr aus sich heraus. Das finde ich gut. Wenn ihm ein Witz gefällt, dann zeigt er es eher als ein Franke.

Sehen Sie sich mehr als Kabarettist oder als Comedian?

Müller: Als Kabarettist beschäftige ich mich viel mit Politik und vertrete auf der Bühne auch eine klare Haltung. Doch in erster Linie will ich unterhalten. Auch bei ernsten Themen ist es doch besser, wenn man drüber lacht. Mit einer knackigen Pointe lässt sich oft mehr erreichen, als wenn man zwei Stunden diskutiert.

Kommt man als „Dregg-Sagg“ besser durchs Leben?

Müller (lacht): Auf jeden Fall! Mein Vater hat immer gesagt: Bub, Du musst ein Drecksack werden, dann ist das Leben halb so schwer. Bei uns ist das ja kein Schimpfwort, sondern beschreibt die Kunstfertigkeit, über Tricks und Umwege letztendlich doch sein Ziel zu erreichen. Ich glaub’, ein kleiner Drecksack steckt in jedem von uns.

Bleibt Ihrem Publikum auch schon mal das Lachen im Halse stecken?

Müller: Im Moment habe ich kein solches Thema auf Lager. Aber nach den Unruhen von Chemnitz war ich im Osten unterwegs und erlaubte mir die als Provokation gedachte Frage, ob ein erhobener rechter Arm nicht vielleicht der offizielle Gruß der sächsischen Polizei sei. Aktuell geht es eher um die Aufreger um Maaßen. Berlin kam mir gerade vor wie ein Aufenthaltsraum in der Psychiatrie: Nahles steht in der Ecke und sagt immer Arschloch, Seehofer sitzt am Tisch und lacht sich eins und Merkel verdrückt sich in eine Sofaecke und jammert, wann Jean-Claude Juncker sie endlich abholen kommt.

Auf welchen Politiker dreschen Sie am liebsten ein?

Müller: Seehofer macht es einem leicht, ihn zu karikieren. Und er liefert ja auch immer! Da muss man nicht viel machen und jeder weiß: das ist der Horst.

Greifen Sie auch die hessische Landespolitik auf?

Müller: Klar mach ich das, wenn ich in Hessen bin! Hier bei uns kriegt man ja nicht so viel mit, weil der Söder sich so nach vorne drängt. Da fällt Bouffier kaum noch auf. Bei dem frage ich mich ohnehin, ob er immer kleiner oder seine Anzüge immer größer werden. Auch Tarek Al-Wazir kriegt sein Fett ab.

Wo ziehen Sie die rote Linie? Welche Themen gehören gar nicht auf die Bühne?

Müller: Eigentlich kann man über alles reden, wenn genug Zeit vergangen ist. Im Moment wäre es zum Beispiel völlig daneben, einen Witz über Kreuzfahrten und Daniel Küblböck zu konstruieren. Aber wer weiß, in einem halben Jahr kann man vielleicht auch drüber lachen.

Ihr Programm heißt „Müller...nicht Shakespeare!“ Was machen Sie besser als der berühmte Dichter?

Müller: Ich bin lustiger! Und ich kann singen. Musik hat mir schon immer gelegen. Sobald mir nichts mehr einfällt, kommt ein Lied. Das macht auch dem Publikum Spaß, da können die Leute mitsingen und klatschen. Mit Sprache ist es viel schwerer, die Leute einzufangen als mit Musik.

Warum sollten sich unsere Leser den Termin vormerken?

Müller: Weil sie einen richtig schönen Abend erleben. Sie werden Shakespeare mit anderen Augen sehen – und Helene Fischer übrigens auch.

Limburg Am Freitag, 12. Oktober, präsentiert Kabarettist Michl Müller in der Stadthalle in Limburg sein aktuelles Programm „Müller...nicht Shakespeare!“. Los geht es um 20 Uhr. Einlass ist um 19 Uhr. Eintrittskarten kosten zwischen 31,15 und 33,45 Euro. Sie sind an allen bekannten Vorverkaufsstellen und auf www.s-promotion.de erhältlich. Auch an der Abendkasse, die ab 19 Uhr geöffnet ist, gibt es noch Tickets zu einem Preis ab 35 Euro. (red)