„Saugeil, dass ihr alle hier seid“: Jugendkirchentag beginnt

WEILBURG Gute Stimmung im stickigen Zelt bei rockiger Live-Musik: Mit einem inklusiven „Mutmachgottesdienst“ ist am Donnerstagabend der Jugendkirchentag der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) in Weilburg gestartet – hier auf dem Foto mit den „Vincenz Leut“ und der Dekantsjugend Rheingau-Taunus, die den Gottesdienst vorbereitet und gestaltet haben. „Es ist gut, zu seinen Schwächen zu stehen“, war eines der Themen. 2000 Gläubige waren im Großzelt auf dem Festplatz Hainallee, teilen die Veranstalter mit. Mehr als 4000 Jugendliche zwischen 13 und 18 Jahren werden am Wochenende in Weilburg erwartet. „Ich finde es ,saugeil‘, dass ihr alle hier seid“, sagte Dekan Ulrich Reichard. „Wir haben mehr als 200 Angebote für euch“, sagte er zu den Jugendlichen. EKHN-Kirchenpräsident Volker Jung forderte die jungen Leute auf, die wunderbare Stadt zu genießen. „Ihr könnt hier viel miteinander erleben.“ Noch bis Sonntag können die jungen Besucher unter dem Titel „g(o)od days & nights“ aus über 250 Programmpunkten auswählen. (anm/Foto: A. Müller)