Von Sandra Becker

„Seepogo ist ein absolutes Muss!“

Musik Das Punkrock-Festival 2018 in Münster lockt mehr als 600 Besucher an

Selters-Münster Erstklassige Bands, ausgelassene Stimmung und jede Menge Action – das war das „Seepogo-Festival“ am Wochenende im idyllischen „Rockerholungsgebiet am Lago Alfredo“ in Münster, zum siebten Mal veranstaltet vom gleichnamigen Kulturverein.

