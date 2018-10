Von Andreas Müller

„Trauben werden mit der Hand geerntet“

Reben Karli Nowak bewirtschaftet seit 18 Jahren den alten Weinberg am Wingert und sucht einen Nachfolger

Weilburg-Gaudernbach Direkt hinter dem Bürgerhaus in Gaudernbach wachsen am Hang Weintrauben. Karli Nowak bewirtschaftet den etwa 50 mal 50 Meter großen Weinberg, den der Fabrikbesitzer Hermann Krill in den 60er Jahren angelegt hatte, nun seit 18 Jahren.

Copyright © mittelhessen.de 2018