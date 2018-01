Am 27. Januar geht es weiter mit „Hate Slam“, einer einer Lesung der drei großen Frankfurter Zeitungen. Ein Konzert mit Rock4 „Abbey Road“ steht am am Freitag, 2. Februar, auf dem Programm der Kleinkunstbühne. A-Capella-Musik der Beatles, Legenden der Musikgeschichte. Ihre Konzerte ausverkauft, ihre Alben als Meilensteine gefeiert.

Am Sonntag, 4. Februar, gibt es Comedy mit Heinz Gröning und „Der unglaubliche Heinz“. Das Motto seiner „Nr. Heinz Hits“ lautet: Scheißdrauf – eigentlich bin ich Liedermacher.

Am Freitag, 16. Februar, kommt Moritz Freiherr Knigge ins Thing. Mit seinem Programm „Who the fuck is Knigge“ feiert er Premiere.

Musikalisch präsentiert sich das Thing am Samstag, 24. Februar, mit Hanne Kah und dem Motto „Walking Forward Tour“. Natürlich darf auch das Kindertheater nicht fehlen, das am Sonntag, 25. Februar, mit „Die Mimosen“ zu Gast ist. Er erzählt von der Prinzessin, die falsch herum auf dem Pferd sitzt. Für Kinder ist der Eintritt frei, Erwachsene zahlen fünf Euro. Am Samstag 3. März, geht es kabarettistisch weiter mit Lutz von Rosenberg Lipinsky und „Wir werden alle sterben! – Panik für Anfänger“. Das hr2-Radio-Live-Theater „Sherlock Holmes – Der Hund der Baskervilles“ erwartet die Besucher am Samstag, 18. März.

A-Cappella ist angesagt am Samstag, 24. März, mit der Gruppe „HörBänd“ und ihrem Programm „Drünter und Druber“.

Bereits jetzt schon im Vorverkauf ist für 16. Dezember Pe Werner und „Ne Priese Zimt“

Ebenfalls wieder mit dabei ist am Ostersamstag, 31. März, das International Trio mit Trevor Richards, Paul Asaro, dem neuen Klarinettisten Thomas l’Etienne und Stargast Olivier Franc, die New Orleans Jazz & Harlem Swing“ präsentieren. Kabarett steht am Freitag 6. April, mit Reiner Kröhnert und „Kröhnert XXL“ im Thing auf dem Programm.

Es folgt die Zweite Limburger Acoustic Night „Nacht der Song-Poeten“ am Samstag, 14. April, mit Viktoria Burkert, David Fachinger und Jan Kalter.

Auch wieder mit dabei ist „Kunst gegen Bares“ am Freitag, 27. April, mit „Die frische, freche, offene Bühne“.

Am Samstag 12. Mai, wartet Travestie mit „Ham&Egg“ und ihrem Programm „Sahnestücke Deluxe – Das Beste aus über 20 Jahren“ auf die Besucher. Den Abschluss des Halbjahresprogramms macht Carolin No am Freitag, 18. Mai, mit ihrer Jubiläumstour „11 Jears of November“.

Karten gibt es im Vorverkauf bei der Ticket-Zentrale Limburg, Bahnhofsplatz 2, (0 64 31) 98 06 19, der Buchhandlung Meckel in Limburg, Parkstraße 1, (0 64 31) 2 40 11 und im Online-Shop der Stadthalle Limburg erhältlich. (red)

(Foto: Stobbe)