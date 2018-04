Von Dorothee Henche

„Wir fahren nach Berlin!“

Bildung Franz-Leuninger-Schule steht in der Endrunde um den Deutschen Schulpreis

MENGERSKIRCHEN Die Schulsprecher Inka Dreier und Cedric Voigt, ihre 250 Mitschüler und die Lehrer haben Grund zur Freude: Die Franz-Leuninger-Schule Mengerskirchen hat es in die Endrunde des Deutschen Schulpreises 2018 geschafft, der am 14. Mai in Berlin verliehen wird.

